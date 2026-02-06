AKTUELNO

Lančani udes kod Batajnice! Među povređenima i dete

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: RINA ||

Više osoba povređeno je u lančanom sudaru koji se dogodio večeras novosadskom auto-putu u Beogradu od TC Zemun ka Batajnici.

Nesreća se, prema pisanju medija, dogodila nešto pre 19 časova, a u sudaru su povređene najmanje četiri osobe, među kojima i dete.

Kako nezvanično saznajemo, tri osobe su prevezene u Urgentni centar, dok je dete prebačeno u Univerzitetsko-dečju kliniku u Tiršovoj.

Stepen njihovih povreda u ovom trenutku nije poznat.

Policija je na licu mesta i vrši uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do nesreće.

Autor: S.M.

#Batajnica

#Dete

#Povređeni

#Sudar

#lančani udes

