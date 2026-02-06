MUP SE OGLASIO POVODOM UBISTVA U NIŠU: Uhapšena još jedna osoba

Aleksandra S. (43) brutalno je ubijena danas u Nišu, a policija je uhapsila D. G. (56) zbog sumnje da je počinio ovo krivično delo, ali i još nekoliko osoba.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, brzom i efikasnom akcijom, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. G. (1970) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Takođe, policija je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila i S. A. (1965) iz ovog grada, zvog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i D. G. (1965) iz Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. D. G. se sumnjiči da je jutros u Nišu, dok je bio u svom automobilu sa S. A., sa više hitaca iz vatrenog oružja usmrtio četrdesettrogodišnju ženu koja se nalazila u vozilu, a potom se svojim automobilom, nakon što je S. A. izašao iz njega, odvezao kod D. G. Policija je, u opsežnoj akciji, ubrzo pronašla i zaustavila automobil u kojem su se, u okolini Aleksinca, nalazili osumnjičeni D. G. i D. G. i uhapsila ih. Trojici osumnjičenih je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu.

Autor: S.M.