DRAMA U MIRIJEVU: Potegao NOŽ na konobare jer nije hteo da plati račun, pretio im SMRĆU pred gostima

Beogradska policija uhapsila je u utorak uveče I. D. (52) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Rableovoj ulici u naselju Mirijevo.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon što je konzumirao piće i hranu, I. D. je odbio da plati račun.

Situacija je eskalirala kada je osumnjičeni izvukao nož i počeo da preti osoblju lokala smrću.

Brzom intervencijom policije, muškarac je lišen slobode, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Istraga je u toku.



Autor: Iva Besarabić