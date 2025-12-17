AKTUELNO

Hronika

DRAMA U MIRIJEVU: Potegao NOŽ na konobare jer nije hteo da plati račun, pretio im SMRĆU pred gostima

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, Pixabay.com ||

Beogradska policija uhapsila je u utorak uveče I. D. (52) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Rableovoj ulici u naselju Mirijevo.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon što je konzumirao piće i hranu, I. D. je odbio da plati račun.

Situacija je eskalirala kada je osumnjičeni izvukao nož i počeo da preti osoblju lokala smrću.

Brzom intervencijom policije, muškarac je lišen slobode, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Istraga je u toku.

Autor: Iva Besarabić

#Konobar

#Mirjevo

#Nož

#Policija

#incident

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ VRNJAČKE BANJE: Pretio predsedniku stambene zajednice

Hronika

Policija zatekla jezivu scenu u Zaječaru: Strac sekirom razlupa kuću rođenog brata, pa pretio celoj porodici!

Hronika

Drama u Leskovcu: Pretio sudiji Višeg suda pa priveden

Hronika

Pretio smrću tužiteljki OJT u Brusu: Uhapšen muškarac iz okoline Aleksandrovca

Hronika

Drama na glavnoj stanici u Beogradu: Muškarac potegao nož na policajca i radnika obezbeđenja

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (19) NA PALILULI ZBOG UGROŽAVANJA SIGURNOSTI: Sumnjiči se da je uperio nož prema muškarcu (43)