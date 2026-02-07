UBICE SRBINA NA LUKSUZNOM OSTRVU BALI OSUĐENI NA UKUPNO 53 GODINE ZATVORA! Stigla presuda iz Indonezije - maskirani upali u vilu i izrešetali Radmanovića!

U Okružnom sudu u gradu Denpasear u Indoneziji izrečena je presuda dvojici plaćenih ubica i logističaru mafijaške likvidacije Srbina Živana Radmanovića (32) koju su izvršili u junu prošle godine u luksuznoj vili na Baliju, na ukupno 53 godine zatvora!

Ubice dobile po 18 godina robije

- Indonežanski sud doneo je odluku da okrivljene - Džonškon Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37), koji su označeni kao direktni izvršioci ubistva Živana Radmanovića koje je bilo 14. juna 2025. godine osude na po 18 godina zatvora, dok se treći učesnik u kriminalnoj grupi, čija uloga je bila logistika zločina, Darsi Frančesko Dženson (27) osudi na 17 godina zatvora - navode lokalni mediji i dodaju da je ovo prvostepena odluka suda na koju okrivljeni imaju pravo žalbe i to u roku od sedam dana, kada će presuda biti konačna.

Čitajući obrazloženje presude okrivljenima je u obzir uzeto i nekoliko otežavajućih okolnosti, ali i olakšavajućih s obzirom na krajnji ishod presude. Iako je državljanima Australije pretila smrtna kazna dobili su znatno manje kazne zatvora zbog teškog ubistva, pokušaja ubistva Sanara Ganima (35), ali i držanje i korišćenje oružja koje je inače, u Indoneziji strogo zabranjeno, a sve to je objašnjeno u odluci suda.

- Utvrđeno je da su dvojica okrivljenih iz Australije došli na Bali po unapred dogovorenom planu da izvrše likvidaciju Živana Radmanovića. Uz pomoć logističara imali su iznajmljen smeštaj, vozila i motore koje su koristili tokom praćenja žrtve po ostrvu, danima pre ubistva. Nesme se zaboraviti, ni to da su ubice bile prerušene u vozače takasija na motoru tokom opservacije žrtve i njegove porodice. Takođe, nakon ubistva planiski su pokušali da pobegnu sa ostrva. Na kraju za obavljeni posao, ubistvo ugovorili su i cenu koja je trebala da im bude isplaćena nakon obavljenog zadatka - navodi se u obrazloženju presude.

- Neizostavno je i to, da su okrivljeni oružje nakon zločina pokušali da unište, ali je ono pronađeno. U našoj zemlji oružje je strogo zabranjeno. Dok je otežavajuća okolnost kog Džensona bila ta, da je od 25. aprila prošle godine, isplanirao svaki detalj kako bi došlo do egzekucije mete.

Pokajanje

Kako potom prenose mediji sa ostrva, sud je tokom odnešenja odluke o visini kazne za okrivljene uzeo u obzir i "iskreno pokajanje ubica".

- Tokom svedočenja imali smo priliku da vidimo da su direktni izvršioci ubistva priznali zločin, pomogli tužiocima tokom rekonstrukcije ubistva, pokazujući im detaljno kako su i kada šta od kriminalnih radnji izvodili. Izjavili su saučešće porodicama žrtve i ranjenog muškarca, koje smatramo da je bilo iskreno - navodi se u obrazloženju, koje prenose lokalni mediji koji su pomno izveštavali o slučaju mafijaške likvidacije.

- Olakšavajuća presuda za okrivljenog logističara zločina, Džensona bila je ta da nije direktno učestvovao u ubistvu Živana Radmanovića. Takođe, sarađivao je sa policijom i tužilaštvom tokom procesa i priznao je koja je bila njegova uloga u egzekuciji, u kojoj je učestvovao zbog nalogodavca misterioznog Gospodina X.

S druge strane ožalošećena porodica Radmanović smatra da ubice treba da dobiju ili doživotnu kaznu zatvora ili smrtnu presudu za delo koje su počinili.



Autor: Pink.rs