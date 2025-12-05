'ŽAO MI JE ŠTO SAM TI UBIO MUŽA!' Ubica Srbina na Baliju na suđenju šokirao svojim obraćanjem udovici Radmanovića! (FOTO)

Oštećenim svedocima koji se nisu pojavili na suđenju nakon likvidacije Živana Radmanovića uništene prodavnice i imanje, a dobijaju i pretnje.

U Okružnom sudu u Denpasaru u Indoneziji počelo je suđenje okrivljenima za brutalnu mafijašku likvidaciju Srbina Živana Radmanovića (32) koji je u junu izrešetan u luksuznoj vili na Baliju nakon proslave rođendana njegove supruge.

Maskirani napadači, podsetimo, 14. juna, pola sata posle ponoći, čekićem su razbili vrata vile i upali u kupatilo gde je bio Radmanović. Sasuli su kišu metaka u Radmanovića koji godinama živi u Australiji. U pucnjaci je sa sedam hitaca pogođen njegov prijatelj Sanar Ganim (35). Egzekutori su pobegli nakon zločina na skuterima, a samo nekoliko dana kasnije u velikoj akciji indonežanske policije uhapšene su ubice i logističar - Darsi Dženson (27), Džoškun Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37).

Suđenje koje se prati pod budnim okom javnosti počelo je pre dve nedelje, a poslednje ročište održano je u ponedeljak 1. decembra i na njemu je trebalo da svedoče udovica Živana Radmanovića, Jasmin, zatim teško povređeni Sanar Ganim i njegova supruga Danijela, inače Jasminina rođena sestra. Međutim, oni se na sudu nisu pojavili zbog pretnji koje dobijaju već mesecima, tačnije od mafijaške likvidacije u kojoj je ubijen Živan Radmanović.

Javni tužilac (JPU) Okružnog tužilaštva Badung objasnio je da svedoci koji se nalaze u Australiji ne mogu lično da prisustvuju ročištu iz bezbednosnih razloga. Tužilac je rekao sudskom veću da su žrtve-svedoci, Sanar Ganim, Danijela i Jasmin, navodno dobile ozbiljne pretnje i te prijave su evidentirane u lokalnoj policiji. Na ročištu je odlučeno da se ne odugovlači sa postupkom već da se njihov iskaz iz istrage pročita na sudu.

- Pored izjava koju se pročitane oštećeni svedoci dostavljene su i dopune iskaza, pa je tako ranjeni Ganim negirao da je deo neki kriminalne bande s obzirom da se sumnja da je mafijaško ubistvo eskaliralo nakon sukoba u australijskom podzemlju - navode oni i dodaju da su oštećenima koji u svom vlasništvu imaju prodavnice potpuno uništene i demolirane nakon likvidacije Radmanovića, kao i jedno od imanja koje imaju u svom posedu.

Izvinjenje udovici

U vili na Baliju kobne večeri oči u oči sa osumnjičenim ubicama bile su i supruge Radmanovića i Ganima, koje su u svojim izjavama potvrdile identitete okrivljenih. Nakon što su pročitane izjave svedoka, za reč se javio i okrivljeni Darsi Dženson.

- Shvatam da Jasmin ovo ne želi da čuje od mene, ali želim da joj se izvinim zbog svojih postupaka koje su napravile haos u njenom životu - rekao je okrivljeni dok je prevodilac prevodio njegove reči.

- Izvinjavam se i izražavam svoje najdublje saučešće i osećam krivicu za sve što se desilo koja me proganja svaki dan. Samo sam želeo to da vam kažem, žao mi i izvinite. Hvala vam što ste mi dali reč - rekao je okrivljeni ubica, a potom su trojica okrivljenih spustili glavu nakon njegovih reči. Inače, na prethodnom ročištu jedan od okrivljenih se smejao na suđenju.

Posle izjave Džensona advokati okrivljenih podneli su zahtev za ubrzanje suđenja jer njihovi klijenti dugo putuju od zatvora do suda, tačnije deset sati u oba smera. Ova molba je usvojena, pa su zakazana dva naredna ročišta na kojima će se ispitati okrivljeni i trojica veštaka. Okrivljenima ukoliko se utvrdi da su krivi preti doživotna ili smrtna kazna.

Autor: Jovana Nerić