PIPER IH RAZOTKRIO: Jovanović i Marsenić nisu u Skupštini, ali su otišli da dignu pare!

Uroš Piper objavio je da Miloš Jovanović i Predrag Marsenić danas nisu došli na svoje radno mesto, u salu Skupštine Srbije, ali da su se ipak pojavili na blagajni da podignu pare koje dobijaju kao poslanici.

- Miloš Jovanović i Predrag Marsenić NISU danas na zasedanju Skupštine Srbije. Miloš Jovanović i Predrag Marsenić JESU danas na blagajni Skupštine Srbije podigli NOVAC koji dobijaju kao narodni poslanici. To se zove, iz ugla DSS-ovaca, LEGALIZAM - naveo je Piper.