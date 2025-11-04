PIPER IH RAZOTKRIO: Jovanović i Marsenić nisu u Skupštini, ali su otišli da dignu pare!

Uroš Piper objavio je da Miloš Jovanović i Predrag Marsenić danas nisu došli na svoje radno mesto, u salu Skupštine Srbije, ali da su se ipak pojavili na blagajni da podignu pare koje dobijaju kao poslanici.
