'NE DOZVOLIMO MAJDAN 2' Piper pozvao na oprez: Tako su uradili i u Kijevu 2014. godine

Uroš Piper pozvao je na oprez, ističući da su strane službe 19. fenbruara 2014. godine organizovale snajperiste.

OPREZ ‼️‼️



Na kraju Majdan protesta 19.februar 2014. u Kijevu strane službe su organizovale snajperiste!



Sad to hoće u Srbiji.



Da padne žrtva među blokaderima ispred Ćacilenda i da se optuži vlast za to,ili da ubiju nekog iz vrha vlasti i izazovu haos!



Ne dozvolimo Majdan 2! pic.twitter.com/iYzqGNxA1p — Uroš Piper (@UkiPiper74) 04. новембар 2025.

Autor: Iva Besarabić