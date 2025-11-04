AKTUELNO

Politika

'NE DOZVOLIMO MAJDAN 2' Piper pozvao na oprez: Tako su uradili i u Kijevu 2014. godine

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Vesti Printscreen ||

Uroš Piper pozvao je na oprez, ističući da su strane službe 19. fenbruara 2014. godine organizovale snajperiste.

- OPREZ!! Na kraju Majdan protesta 19. februar 2014. u Kijevu strane službe su organizovale snajperiste!

- Sad to hoće u Srbiji.

- Da padne žrtva među blokaderima ispred Ćacilenda i da se optuži vlast za to, ili da ubiju nekog iz vrha vlasti i izazovu haos!

- Ne dozvolimo Majdan 2 - napisao je Piper na mreži X.

Autor: Iva Besarabić

#Državni udar

#Opozicija

#Uroš Piper

#blokaderi

#obojena revolucija

POVEZANE VESTI

Politika

'MAJDAN 2 U NAJAVI!' PIPER UPOZORAVA: Potreban je veliki oprez u narednim danima, blokaderi nasilnici mogu da organizuju više diverzija u narednih 5 d

Politika

PIPER ZARIO PRST U OKO OPOZICIJI U SRBIJI 'Ovo je licemerje'

Politika

'SMEŠNO JE KOLIKO STE BUŠNI' Piper poručio blokaderima: Gebels vam iz groba zavidi na propagandi i lažima

Politika

'OPREZ, NAJAVA NASILNIH AKCIJA DSS-A!' PIPER UPOZORAVA: Dama i skakač javljaju! Pokušaće da blokiraju televizije, aerodrom...

Politika

Piper: Argentinci će od izvoza litijuma i bakra zaraditi 2027. godine 10 milijardi dolara

Politika

BLOKADERI TONU SVE NIŽE, DRŽAVA SRBIJA I NAROD NA PUTU POBEDE! Uroš Piper: I onda, kada dođu izbori, opet će blokaderi i opozicija biti šokirani - PA