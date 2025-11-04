'NE DOZVOLIMO MAJDAN 2' Piper pozvao na oprez: Tako su uradili i u Kijevu 2014. godine

Uroš Piper pozvao je na oprez, ističući da su strane službe 19. fenbruara 2014. godine organizovale snajperiste.
Na kraju Majdan protesta 19.februar 2014. u Kijevu strane službe su organizovale snajperiste!
Sad to hoće u Srbiji.
Da padne žrtva među blokaderima ispred Ćacilenda i da se optuži vlast za to,ili da ubiju nekog iz vrha vlasti i izazovu haos!
Autor: Iva Besarabić