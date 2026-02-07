AKTUELNO

Hronika

HOROR U BEOGRADU! Izboden tinejdžer (15) u blizini Brankovog mosta: Petoro mladih povređeno, maloletnik u teškom stanju

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U Karađorđevoj ulici noćas između 2 i 3 sata došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je povređeno šest mladih osoba.

Prema prvim informacijama, pet osoba starosti oko 20 godina zadobile su lakše povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je petnaestogodišnji dečak teško povređen usled ubadanja nožem.

Maloletnik je sa višestrukim teškim telesnim povredama hitno prebačen u zdravstvenu ustanovu Tiršova, gde je odmah uveden u operacionu salu.

Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije. Uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do napada se utvrđuju. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja.

Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Autor: Jovana Nerić

#Beograd

#Karađorđeva ulica

#Povređeni

#ubadanje

POVEZANE VESTI

Region

Muškarac izboden, krvav bežao od napadača: Užas u Splitu

Hronika

Izboden maloletnik u tuči u Novom Pazaru

Hronika

STRAVIČNA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD SAJMA POTRESLA UŽICE: Petoro mladih iz ovog grada u TEŠKOM stanju - Užičani apeluju na građane

Hronika

HOROR KOD TOPČIDERCA! U pucnjavi ranjen mladić

Hronika

POVREĐENO PET OSOBA U NESREĆI KOD NOVOG PAZARA, MEĐU NJIMA I DETE: Tinejdžer zbog teških povreda prevezen u Beograd

Hronika

NAPADNUT PREDSEDNIK OPŠTINE KOSJERIĆ I NJEGOV SIN! Policija razdvajala 50 ljudi, pocepana majica