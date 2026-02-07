HOROR U BEOGRADU! Izboden tinejdžer (15) u blizini Brankovog mosta: Petoro mladih povređeno, maloletnik u teškom stanju

U Karađorđevoj ulici noćas između 2 i 3 sata došlo je do ozbiljnog incidenta u kojem je povređeno šest mladih osoba.
Prema prvim informacijama, pet osoba starosti oko 20 godina zadobile su lakše povrede i prevezene su u Urgentni centar, dok je petnaestogodišnji dečak teško povređen usled ubadanja nožem.
Maloletnik je sa višestrukim teškim telesnim povredama hitno prebačen u zdravstvenu ustanovu Tiršova, gde je odmah uveden u operacionu salu.
Na licu mesta intervenisale su ekipe Hitne pomoći i policije. Uviđaj je u toku, a okolnosti pod kojima je došlo do napada se utvrđuju. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja.
Više informacija biće poznato nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
Autor: Jovana Nerić