SPREČENO TEŠKO UBISTVO! Oglasio se MUP o akciji u Novom Pazaru: Uhapšeni osumnjičeni, pronađen revolver i palica

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su E. M. (1992) iz Novog Pazara zbog postojanja osnova sumnje da je pripremao izvršenje krivičnog dela teško ubistvo i zbog nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Takođe, uhapšen je i E. D. (1997), dok će protiv S. N. (1987) biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u podstrekivanju.

Operativnim radom, policijski službenici su došli do saznanja da se priprema izvršenje krivičnog dela teško ubistvo nad tridesetosmogodišnjim muškarcem, koje je ovom policijskom akcijom sprečeno. Policijski službenici su izvršili pretres stana i drugih prostorija koje koristi E. M. i pronašli revolver sa šest komada municije i metalnu palicu.

Osumnjičenima E. M. i E. D. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok se S. N. nalazi na izdržavanju kazne zatvora zbog ranije izvršenog krivičnog dela.

Autor: Marija Radić