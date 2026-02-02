U velikoj akciji policije uhapšeni napadači na Vuka Bajruševića - Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su ubistvo u pokušaju pedesetjednogodišnjeg muškarca i uhapsili A.S. (2006), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, uhapšen je i F. S. (2005).

Kako se sumnja, A. S. je 10. decembra prošle godine, u jednom ugostiteljskom objektu na Vračaru, u nameri da liši života pedesetjednogodišnjeg muškarca, iz pištolja ispalio nekoliko projektila i tako mu naneo teške telesne povrede.

Njega je, kako se sumnja, prethodno automobilom dovezao do ovog ugostiteljskog objekta osumnjičeni F. S. A.S. i F.S. je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, Bajrušević je ranjen u sred bela dana u kafiću u Novopazarskoj ulici na Vračaru.

Prema nezvaničnim informacijama, maskirani napadač mu je prišao dok je sedeo u lokalu i ispalio hice u njega.

Autor: A.A.