DRAMA U JAGODINI! Autobus za prevoz dece ISKLJUČEN IZ SAOBRAĆAJA: Utvrđene nepravilnosti i nedostaci, protiv vozača podnete prijave

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Instagram.com/Printscreen ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije su, u današnjoj kontroli autobusa kojim je vršen organizovani prevoz dece u Jagodini, utvrdili nekoliko nepravilnosti zbog čega je vozilo isključeno iz saobraćaja, a protiv vozača i organizatora prevoza preduzete su zakonom propisane mere.

Kontrolom je utvrđeno da organizator prevoza nije podneo zahtev za pregled autobusa, kao i da je u vozilu prevoženo više putnika nego što je dozvoljeno. Takođe, vozač ne ispunjava propisane uslove za organizovani prevoz dece, jer nije posedovao važeće lekarsko uverenje, tahografske listiće, kvalifikacionu karticu vozača, niti ugovor zaključen u skladu sa propisima.

Na vozilu su utvrđene neispravnosti i nedostaci kao što su - neposedovanje potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila ne starije od 30 dana, uverenje o ispravnosti tahografa je isteklo, neposedovanje licence za prevoz, neobeležen autobus posebnim znakom za organizovani prevoz dece.

Protiv vozača autobusa Z. Z. (1971) podnete su odgovarajuće prekršajne prijave.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve organizatore prevoza dece da striktno poštuju propisane uslove i procedure, kako bi bezbednost dece u saobraćaju bila maksimalno obezbeđena.

SPREČENA NOVA LIKVIDACIJA U CRNOJ GORI?! U pretresima pripadnika kriminalnih grupa pronađene silikonske maske, ovo je 'potpis' klanova

Autor: Marija Radić

