Gajić: Tužilaštvo zaštitilo odgovorne u slučaju pada nadstrešnice

Advokat Vladmir Gajić izjavio je da je „nemoguće očekivati da će pravda biti zadovoljena“ u slučaju pada nadstrešnice, ocenjujući da je postupanje tužilaštva kompromitovano i politički motivisano.

Gajić je to rekao gostujući na RT Balkan, gde je naveo da je tužilaštvo, prema njegovim rečima, pojedinim osobama koje su direktno bile uključene u slučaj dalo „neku vrstu katoličke indulgencije“, odnosno oprost za krivična dela.

Prema njegovoj oceni, više važnih aktera nije obuhvaćeno optužnicom, dok je ceo predmet, kako tvrdi, iskorišćen da se odgovornost svede na navodne greške struke, umesto da se rasvetli korupcija.

Gajić je naveo da je reč o jednom od najlošije vođenih predmeta u srpskom tužilaštvu, podsećajući da su u poslednjih dvanaest godina brojne velike afere, naročito one povezane sa privatizacijama, ostale bez sudskog epiloga.

Autor: D.Bošković