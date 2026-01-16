Gajić: JTOK ne govori istinu o odgovornosti u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Advokat Vladimir Gajić saopštio je na društvenoj mreži X da Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) u današnjem saopštenju „ne govori istinu“ u vezi sa postupanjem u predmetu koji se odnosi na pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je došlo do tragedije.

Gajić je naveo da je, kako tvrdi, dovoljno izvršiti uvid u zvanično rešenje kako bi se utvrdilo da su navodi tužilaštva netačni. U objavi na mreži X dodao je da ima i lično iskustvo sa istim tužiocem,ukazujući na, po njegovom mišljenju, ozbiljne propuste u radu.

Meni je isti tužilac de fakto tražio da radim njegov posao – da mu objasnim koje su konkretne radnje izvršenja i na koje se dokaze pozivam. Morao sam da mu objašnjavam da je on tužilac, a ne ja, i da se dokazi nalaze u spisima predmeta njegovog tužilaštva, napisao je Gajić.

On je dodao da je tužiocu ukazao da je njegova obaveza da izvrši uvid u predmet preko pisarnice, te ocenio da se, prema mišljenju njegove advokatske kancelarije, u konkretnom slučaju radi o nestručnom postupanju.

Posebno je doveo u pitanje zaključak tužilaštva da izvršni direktor Železnice, zadužen za bezbednost saobraćaja i održavanje objekata, koji je, kako navodi, garantovao bezbednost Železničke stanice u Novom Sadu, nije odgovoran za tragediju.

Bilo bi dobro da tužilaštvo laičkoj javnosti objasni kako je došlo do zaključka da takvo lice nije odgovorno u lancu donosilaca odluka čije su radnje u uzročno-posledičnoj vezi sa padom nadstrešnice, poručio je Gajić.