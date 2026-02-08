ISPLIVALA FOTOGRAFIJA SPASAVANJA OTETOG DANIELA KAJMAKOSKOG: Beli 'volvo' nasukan na bankinu, a unutra vezan pevač... (FOTO)

AKTUELNO

Posle filmske potere, slupano vozilo i vezani pevač pronađeni kod Rume, a policija i dalje traga za dva napadača koji su ga oteli kod Beton hale

Mesto kod Rume na kome su otmičari ostavili slupano vozilo marke "volvo" i vezanog pevača Daniela Kajmakoskog bilo je sinoć, kako se može videti na dostupnim fotografijama, pod opsadom policije. Potraga za napadačima i dalje je u toku. Podsetimo, pevač je otet kod Beton hale nakon što je završio nastup u jednom beogradskom klubu.

- Policija je odmah blokirala deo puta, nakon čega su krenuli u potragu za otmičarima. Kada su prišli vozilu, izvršili su odmah pretres, na vozačevom mestu nije bilo nikoga, a u kolima su vezanog zatekli pevača Daniela Kajmakoskog. Ceo teren je bio bukvalno pod opsadom policije, magla i mrak su dodatno otežali potragu, ali se sama potraga i danas nastavlja - kaže izvor.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, koordinisana akcija više policijskih službi omogućila je da se vozilo zaustavi na teritoriji opštine Ruma. U njemu je zatečen pevač, vezanih ruku, dok su dva za sada nepoznata izvršioca uspela da pobegnu u nepoznatom pravcu.

- Oštećeni je odmah zbrinut, izvršen je uviđaj, a policijski službenici nastavili su potragu za napadačima - saopšteno je.

Više javno tužilaštvo u Beogradu krivično delo već je kvalifikovalo kao otmicu, a intenzivan rad na daljem rasvetljavanju slučaja i pronalaženju izvršilaca je u toku.

- U akciju su bile uključene sve relevantne jedinice MUP-a, uključujući UKP, SAJ, Žandarmeriju, Upravu saobraćajne policije i Odeljenje za suzbijanje imovinskih delikata. Potera je bila dramatična, a zaustavljanje vozila kod Rume bilo je ključni trenutak - navodi se u saopštenju.

Otmičari su i dalje u bekstvu, a policija apeluje na građane da dostave sve informacije koje mogu pomoći u pronalasku osumnjičenih.

