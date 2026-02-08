Saslušani osumnjičeni za bacanje ručne bombe na poznati restoran na Novom Beogradu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Ramiz U. (28) i Enis S. (21) zbog postojanja osnova sumnje da su 5. februara 2026. godine neovlašćeno nosili ručnu bombu koju su aktivirali i bacili na jedan ugostiteljski objekat na Novom Beogradu. Obojica osumnjičenih na saslušanju su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage Ramizu U. i Enisu S. na teret se stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu.Takođe, protiv obojice biće preduzete dokazne radnje zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti.

Postoje osnovi sumnje da su oni 5. februara oko 2:18 časova na teritoriji GO Novi Beograd neovlašćeno nosili minsko-eksplozivno sredstvo čije držanje nije dozvoljeno građanima i to jednu ručnu bombu modela „M 75“.



Taksi vozilom su došli do pomenutog ugostiteljskog objekta nakon čega je Ramiz U. aktivirao i bacio ručnu bombu na ugostiteljki obekat koja je potom eksplodirala, dok je Enis S. sve to snimao svojim mobilnim telefonom. Nakon toga, osumnjičeni su se udaljili u pravcu bulevara Nikole Tesle, pa do poslovnog centra „Ušće“ odakle su naručili drugo taksi vozilo.

