MUŠKARAC VREĐAO, PA PRETUKAO VANBRAČNU SUPRUGU! Užas u Surčinu: Žena zadobila teške povrede

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija iz Surčina donela je rešenje o zadržavanju E.K. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je 6.2.2026. godine, u porodičnoj kući u Surčinu, najpre vređao oštećenu, svoju vanbračnu suprugu, a zatim joj, posle kraće verbalne rasprave, zadao udarac u predelu leve strane obraza i uha.

Tom prilikom oštećena je zadobila tešku telesnu povredu.

Negirao krivicu

Okrivljeni je u svojoj odbrani negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu da okrivljeni nema prijavljeno prebivalište, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog mogućnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenu da promeni iskaz u njegovu korist.

Autor: Iva Besarabić