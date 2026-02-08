AKTUELNO

Hronika

MUŠKARAC VREĐAO, PA PRETUKAO VANBRAČNU SUPRUGU! Užas u Surčinu: Žena zadobila teške povrede

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV PINK PRINTSCREEN/Pixabay.com ||

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policija iz Surčina donela je rešenje o zadržavanju E.K. (36) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je 6.2.2026. godine, u porodičnoj kući u Surčinu, najpre vređao oštećenu, svoju vanbračnu suprugu, a zatim joj, posle kraće verbalne rasprave, zadao udarac u predelu leve strane obraza i uha.

Tom prilikom oštećena je zadobila tešku telesnu povredu.

Negirao krivicu

Okrivljeni je u svojoj odbrani negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu da okrivljeni nema prijavljeno prebivalište, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da mu odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog mogućnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na oštećenu da promeni iskaz u njegovu korist.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Nasilje

#Policija

#Surčin

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

OTAC ZVERSKI TUKAO ĆERKU (21) U ZEMUNU! Određen mu pritvor

Hronika

VIDNO ALKOHOLISAN PRETIO SINU! Deda uhapsen na Novom Beogradu zbog nasilja u porodici

Hronika

PRETUKAO NEVENČANU SUPRUGU U ZEMUNU: Odmah je uhapšen, a evo kako se branio na saslušanju

Hronika

UHAPŠEN NASILNIK IZ ZEMUNA: Zlostavljao suprugu pred detetom, pa nasrnuo i na komšiju

Hronika

Jeziva odbrana osumnjičenog: Ukrao automobil, pa izazvao nesreću u Takovskoj! Devojčica zadobila teške povrede

Hronika

Jezivo nasilje u Beogradu: Udarcem onesvestio čoveka, pa mu uzeo punu torbu novca!