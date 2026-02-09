VRAČAR POD BLOKADOM POLICIJE: Pronađena bomba ispred poznate vinoteke (FOTO+VIDEO)

Ispred poznate vinoteke u beogradskoj opštini Vračar jutros je pronađena eksplozivna naprava.

Srećom, bomba nije aktivirana i povređenih nema, ali je ovaj incident izazvao uznemirenost stanara okolnih zgrada.

Odmah po prijavi, na teren su izašle jake policijske snage i kontradiverziona ekipa MUP-a. Lokacija je trenutno potpuno blokirana, a prilaz objektu je onemogućen kako bi se osigurala bezbednost prolaznika i stanara.

Policijski službenici trenutno obavljaju uviđaj, a očekuje se dolazak specijalizovanih jedinica koje će bezbedno ukloniti napravu. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, proveravaju se i snimci sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata kako bi se utvrdilo ko je i kada ostavio bombu.

Autor: S.M.