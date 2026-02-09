AKTUELNO

Hronika

VRAČAR POD BLOKADOM POLICIJE: Pronađena bomba ispred poznate vinoteke (FOTO+VIDEO)

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs ||

Ispred poznate vinoteke u beogradskoj opštini Vračar jutros je pronađena eksplozivna naprava.

Srećom, bomba nije aktivirana i povređenih nema, ali je ovaj incident izazvao uznemirenost stanara okolnih zgrada.

Foto: Pink.rs

Odmah po prijavi, na teren su izašle jake policijske snage i kontradiverziona ekipa MUP-a. Lokacija je trenutno potpuno blokirana, a prilaz objektu je onemogućen kako bi se osigurala bezbednost prolaznika i stanara.

Policijski službenici trenutno obavljaju uviđaj, a očekuje se dolazak specijalizovanih jedinica koje će bezbedno ukloniti napravu. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, proveravaju se i snimci sa sigurnosnih kamera sa okolnih objekata kako bi se utvrdilo ko je i kada ostavio bombu.

Autor: S.M.

#Bomba

#Policija

#Vračar

#blokada

#vinoteka

POVEZANE VESTI

Region

AKTIVIRANA BOMBA U SARAJEVU: Oglasilo se Ministarstvo

Hronika

PRONAĐENA BOMBA U DVORIŠTU JEDNE KUĆE U RESNIKU! Na terenu policija i vatrogasci, čeka se kontradiverziona ekipa koja će ukloniti eksploziv!

Hronika

BOMBA U BLIZINI DEČIJEG IGRALIŠTA: Drama kod Prištine, eksplozivna naprava nađena u drvima za ogrev

Hronika

EKSPLOZIJA U MLADENOVCU - Bomba bačena na porodičnu kuću

Hronika

HOROR NA VOŽDOVCU: Bomba bačena usred noći – eksplozija probudila ceo kraj!

Domaći

U toku potraga za napadačem! Na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, policija na sve strane: Strahovita detonacija digla Dedinje na noge