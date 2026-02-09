PRITVOR ZA TROJICU OSUMNJIČENIH ZA BOMBAŠKI NAPAD NA KUĆU ZDRAVKA ČOLIĆA: Evo koliko bi mogli da ostanu iza rešetaka

Viši sud u Beogradu izdao je saopštenje o bombaškom napadu na kuću Zdravka Čolića. U ovom slučaju uhapšena su trojica osumnjičenih.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 06.02.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenima S.M i M.A odredio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana, a istim rešenjem je i prema okrivljenom P.S. određen pritvor i naređeno izdavanje poternice.

Pritvor je prema okrivljenima S.M, M.A i P.S. određen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 2 i 3 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoka, kao i budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, dok je prema okrivljenom P.S. pritvor određen i iz zakonskog razloga propisanog odredbom člana 211 stav 1 tačka 1 ZKP, odnosno usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva.

Nakon što je okrivljeni P.S. dana 06.02.2026. godine lišen slobode, sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu doneo je dana 08.02.2026. godine rešenje kojim je ostavljeno na snazi napred navedeno rešenje Višeg suda u Beogradu od 06.02.2026. godine, a kojim je prema okrivljenom P.S, između ostalih, određen pritvor, koji mu po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Okrivljeni S. M. i P.S. se terete sa dva krivična dela

Okrivljenima S.M. i P.S. na teret je stavljeno izvršenje dva krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu iz člana 348 stav 4 u vezi stava 2 i 1 u vezi člana 33 Krivičnog zakonika u sticaju sa dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu iz člana 278 stav 1 u vezi člana 33 Krivičnog zakonika, dok je okrivljenom M.A. na teret stavljeno izvršenje dva krivična dela Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija pomaganjem iz člana 348 stav 4 u vezi stava 2 i 1 u vezi člana 35 Krivičnog zakonika u sticaju sa dva krivična dela Izazivanje opšte opasnosti pomaganjem iz člana 278 stav 1 u vezi člana 35 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

Autor: S.M.