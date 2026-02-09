MUŠKARCA ŽIVOG IZVUKLI IZ OLUPINE, PODLEGAO POVREDMA U BOLNICI! Užas u Čačku: Voz prepolovio vozilo

Muškarac (42) koji je bio za volanom kombi vozila kada je na njega naleteo voz, preminuo je od težine zadobijenih povreda u čačanskoj bolnici.
- Prizori na licu mesta su jezivi, kombi je prepolovljen. Muškarac je bio živ, ekipa Hitne pomoći ga je izvukla iz olupine ali je preminuo od težine zadobijenih povreda - kaže za RINU jedan od meštana koji se našao na licu mesta.
Do nesreće je došlo na obeleženom pružnom prelazu, a tačan uzrok koji je doveo do tragedije biće poznat nakon istrage.
Na lice mesta stIgle su ekipe policije, ali i nadležni iz Železnica Srbije.
Železnički saobraćaj na ovoj deonici pruge je obustavljen.
Nesreća se dogodila jutros u 9 sati.
Autor: S.M.