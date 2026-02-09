NOVI DETALJI OTMICE KAJMAKOSKOG: Namerno su se zakucali u bankinu, ostavili su olupinu

Pevač Daniel Kajmakoski otet je u noći između subote i nedelje posle nastupa u Beton hali.

Drama je počela u Beogradu, nakon Danielovog nastupa u Beton hali. Nakon filmske potere, otmičari su se u okolini Rume zakucali u bankinu.

- Postoji sumnja da su se namerno zakucali u bankinu. Držali su ga vezanog, a nakon udesa su ga ostavili u olupini i pobegli peške - prenosi novinar Mladen Mijatović detalje istrage.

Tražili 20.000 evra i pretili da će nauditi porodici

Najjeziviji detalji tiču se samih zahteva otmičara. Kajmakoski je u policiji izjavio da su napadači komunicirali na engleskom i turskom jeziku.

- Oni su pretnjom pištoljem zahtevali od njega da neko od članova njegove porodice ili prijatelja obezbedi 20.000 evra. U suprotnom, pretili su da će nauditi njemu i njegovim bližnjima - navodi Mijatović za "Pink".

Policija još traga za otmičarima

Dramatična otmica poznatog pevača Daniela Kajmakoskog (43) podigla je na noge celokupan bezbednosni aparat Srbije.

Dok policija traga za dvojicom turskih državljana koji su nakon udesa pobegli u atare oko Rume, u akciju su uključene najelitnije jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Poznati pevač nakon izjave koju je dao u policiji nalazi se sa svojom porodicom.

