MANIJAK ŠEST GODINA PROGANJAO DEVOJKU I SLAO JOJ PRETEĆE PORUKE! Putem društvenih mreža upućivao pretnje po život: Odmah uhapšen!

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, a potom će biti priveden tužilaštvu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Požarevcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su D. P. (35) iz okoline Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo proganjanje.

On se sumnjiči da je u periodu od 2020. do 2026. godine, putem naloga na društvenoj mreži Facebook i aplikacije Messenger, protivno volji oštećene iz Požarevca, slao uvredljive poruke i upućivao pretnje po njen život i telo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković