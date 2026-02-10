UBIO BRATA, PA SE PREDAO POLICIJI Novi detalji stravičnog ubistva kod Golupca, komšije tvrde: Bio je van sebe, otišao je SAM u policiju

Meštani jednog sela kod Golupca i dalje su u šoku nakon vesti da je u sredu, 4. februara, u porodičnoj kući došlo do zločina, kada je R. A. (73) usmrtio svog rođenog brata. Kako pričaju komšije, braća su godinama živela sama, povučeno i bez ikakvih sukoba sa okolinom, zbog čega je ovaj zločin dodatno potresao celo selo.

- Ovo nas je sve zateklo. Nikada se nisu svađali sa komšijama, bili su mirni ljudi. Niko nije mogao ni da nasluti da će se ovako nešto desiti - kaže jedan od meštana.

Svađa eskalirala

Prema rečima komšija, kobnog dana došlo je do svađe između braće, koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

- Posvađali su se oko neke sitnice. Ta rasprava je, nažalost, eskalirala u tuču. Ne verujemo da je imao nameru da ga ubije. U afektu je dohvatio prvi predmet koji mu se našao pod rukom i udario brata - navodi sagovornik.

Komšije ističu da u toj kući ranije nije bilo problema niti prijava, kao i da su braća živela skromno i povučeno.

- Kod kuće su živeli sami i mirno. Nisu pravili buku, niti smo ikada čuli da se svađaju. Ovo je strašna tragedija - dodaje meštanin.

Ubica brata nakon zločina bio van sebe

Za ubijenog muškarca komšije imaju samo reči hvale.

- Bio je dobar čovek, uvek spreman da pomogne. Nikome nije učinio nažao - kažu meštani sela.

Nakon što je shvatio šta je učinio, R. A. je, prema saznanjima, sam otišao u policiju i prijavio zločin.

- Bio je van sebe. Otišao je pravo u policiju i rekao šta se dogodilo. Odmah je uhapšen - navodi izvor Kurira.

Određen pritvor

Osumnjičeni je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu i branio se ćutanjem.

Tužilaštvo je preuzelo dalju istragu, naložena su veštačenja i prikupljanje dodatnih dokaza, a nakon pristizanja rezultata biće poznato više detalja o okolnostima koje su dovele do ubistva.

Nakon saslušanja, prema saznanjima, osumnjičenom za ubistvo određen je pritvor.

Autor: D.Bošković