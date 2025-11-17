RANJENI SIN SE SAKRIO DOK JE MAJKA ZVALA POLICIJU: Svedok stravičnog zločina kod Babušnice opisao šta je zatekao posle krvoprolića

Zločin u selu Zavidince kod Babušnice potresao je celu okolinu, a meštani sela i drugi dan bruje o masakru i otkrivaju stravične detalje krvoprolića i kako su žrtve pokušavale da pobegnu od pomahnitalog Srđana M.

- Sukob između Srđana i Miroljubove porodice traje već dugo, stalno se svađaju oko tuđe zemlje i ko će kada izvoditi svoje ovce na ispašu. Tada kada je Srđan uzeo revolver u ruke i krenuo da puca u njih, prvo je ubio Miroljuba i njegovog mlađeg sina Miroslava, a kada je Miroljubova žena videla šta ih je snašlo, otrčala je u kuću kako bi uzela telefon i pozvala policiju - priča za Kurir jedan od komšija i dodaje da se za to vreme, kako je čuo od čoveka koji je kasnije svedočio užasnom prizoru, Miroljubov drugi sin sakrio u žito gde su ga zatekli krvavog.

- Starijeg Miroljubovog sina M. L., Srđan je ranio, ali je mučenik uspeo tako ranjen da pobegne i sakrije se u žito, svuda je bilo krvi. Za to vreme je žena pozvala policiju i rekla da Srđan puca redom, ali je on i nju sustigao, verovatno je pokušao samo da je spreči da telefonira i udario je iz sve snage po glavi drškom od revolvera - dodaje sagovornik Kurira i ističe da je to saznao od komšije koji je nakon krvoprolića ušao u kuću žrtvi i zatekao jezivi prizor.

Podsetimo, Srđan M. je nakon dvostrukog ubistva odmah uhapšen i to u alkoholisanom stanju, kada je i priznao delo.

Inače, za Srđana komšije tvrde da je ulazio u sukobe i sa drugim meštanima, kao i to da se znalo da voli da popije.

- Voleo je Srđan da popije, da se ne lažemo. Ali kad popije, nije bio isti čovek. Znao je da plane, da priča nepovezano, da se povuče u sebe. Međutim, nikad nije bio toliko agresivan prema komšijama, nikad ga niko nije prijavljivao policiji. Zato ovo sve izgleda još monstruoznije. Niko nije mogao da nasluti da će podići ruku na nekoga, a kamoli da će napraviti masakr - dodao ovaj komšija.

Sagovornik je opisao i atmosferu koja vlada u selu nakon zločina.

- Ljudi se skupljaju po sokacima, stoje ispred prodavnice, samo se prekrste i vrte glavom. Kažu: "Znao je Srđan popiti, ali nije bio zlo od čoveka." Sada svi pokušavaju da povežu delove, ali odgovora nema. Selo je malo, svi se poznaju celog života. Kad nešto ovako pukne, to se teško zaboravlja - rekao je ovaj meštanin.

