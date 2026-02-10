DRAMA U SURČINU: Pao kran na gradilištu, konstrukcija povredila radnika!

U beogradskom naselju Surčin danas je oko 11 časova došlo do nesreće na radu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ogroman kran se srušio i tom prilikom povredio jednog od radnika koji se nalazio na terenu.

Na licu mesta se trenutno nalaze ekipe Hitne pomoći i policije, vatrogasci-spasioci.

Prema nezvaničnim podacima, do incidenta je došlo iznenada, a radnici koji su se zatekli u blizini odmah su pozvali pomoć. Policijske patrole su blokirale pristupni deo gradilišta kako bi omogućile medicinskim ekipama da što pre priđu povređenom muškarcu.

"Čuo se jak prasak, a zatim i povici. Kran je odjednom popustio i pao direktno na deo gde su bili radnici. Njega su odveli u bolnicu bio je svestan", navodi jedan od očevidaca.

Autor: S.M.