AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE POČINIO NESVAKIDAŠNJE KRAĐE: Policija u Vrbasu privela osumnjičenog, evo šta je pokušao da prisvoji!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vrbasu uhapsili su meštanina M. K. (37), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio dva krivična dela krađa.

Sumnja se da je, pre dve noći, on ukrao bušilice, brusilice i razne druge alate iz jednog javnog preduzeća u Vrbasu.

- Takođe, sumnja se da je, sutradan, M. K. ukrao bicikl jednoj sugrađanki - saošteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

Operativnim radom, policija je rasvetlila ova krivična dela i pronašla sve ukradene stvari, celokupan alat i bicikl i vratila ih vlasnicima.

Po nalogu javnog tužioca, M. K. je zadržan do 48 sati, a posle saslušanja, nadležni sudija odredio mu je pritvor, do 30 dana.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Krađa

#Vrbas

POVEZANE VESTI

Hronika

OBIO STAN I KOMBI DOMA ZDRAVLJA, ŠTETA POLA MILIONA: U Vrbasu uhapšen lopov, određeno mu zadržavanje!

Hronika

Munjevita akcija policije u Novom Sadu: Uhapšen muškarac koji je opljačkao menjačnicu - Radnici pretio pištoljem!

Hronika

HAPŠENJE U NOVOM SADU - Policajka van dužnosti sama savladala razbojnika! NAPAO RADNICE I KRAO U DROGERIJI

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC U NOVOM SADU! Ispred Medicinskog fakulteta nožem pokušao da iseče transparent koji su nosili studenti

Hronika

Uhapšen tinejdžer (17) u Boru! Ukrao ključ iz džipa, pa iz lokala brze hrane odneo 40.300 dinara, a onda pobegao ukradenim kolima

Hronika

OPLJAČKAO CRKVU SVETOG ILIJE U MIRIJEVU Policija ga uhapsila u napuštenom objektu