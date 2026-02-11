AKTUELNO

Hronika

NASTAVLJENA BORBA PROTIV KORUPCIJE! Uhapšen muškarac osumnjičen za krijumčarenje: Granična policija zaplenila robu vrednu 820.000 dinara

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, u saradnji Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, Uprave kriminalističke policije Odeljenja za borbu protiv korupcije i Uprave carine, uhapšen osumnjičeni E.N. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Krijumčarenje.

U toku do sada preduzetih radnji, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je 10.2.2026. godine osumnjičeni za krijumčarenje, E.N., prilikom izlaska iz Republike Srbije na graničnom prelazu Šid, u posebno napravljenim bunkerima u autobusu, sakrio ukupno 200 boksova cigareta, ukupne procenjene vrednosti oko 820.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom E.N. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Autor: Iva Besarabić

#Granica

#Hapšenje

#Krijumčarenje

#Policija

#Zaplena

POVEZANE VESTI

Hronika

HAPŠENJE U NOVOM SADU: Priveden pod sumnjom da je oštetio grad za 750.000 dinara, podnosio lažne izveštaje za projekte koji se nikad nisu desili

Hronika

Preko lažnih izveštaja oštetio državu za skoro 16 miliona: Uhapšeno odgovorno lice 2 udruženja u Novom Sadu

Hronika

NOVO HAPŠENJE ZBOG KORUPCIJE U NOVOM SADU: 'Muljala' sa projektima, oštetila državu za MILIONE

Hronika

Nova hapšenja u Novom Sadu zbog korupcije: Jedna osoba završila IZA REŠETAKA

Hronika

NOVA AKCIJA POLICIJE! Hapšenje u Novom Sadu: Muljala sa novcem za projekte, u džep ubacila MILIONE, ovu su detalji iz istrage

Hronika

NOVO HAPŠENJE U NOVOM SADU ZBOG KORUPCIJE: Uzimala pare od države za udruženje građana, pa podnosila lažne izveštaje