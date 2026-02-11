POGLEDAJTE ŠTA JE SVE ODUZETO OD 'KAVČANA' U BEOGRADU: Snajper, eksploziv, slikonske maske, raketni bacač! Spremali likvidacije i bili na vezi sa Zvicerom? (FOTO)

U akciji UKP i VJT u BG zaplenjeno je 8kg kokaina i velika količina različite vrste oružja, eksploziva i specijalne opreme koje koriste kriminalci za izvršenje likvidacija i najtežih kd. Uhapšene su tri osobe za koje se sumnja da pripadaju kavačkom kriminalnom klanu.

Postoje opeprativna saznanja da su osumnjičeni planjirali ubistvo visokog državnog funkcionera Srbije. Organizatori su planirali da neposredne izvršioce isplate kokainom koji je zapljenjen u štek stanu

Naime, na osnovu vrste i količine pronadjenog oružja, minsko eksplozivnih sredstava, droge, operativnih saznanja, prethodnih iskustava i svedočenja pripadnika klana Veljka Belivuka, sumnja se da su likvidaciju pripremali i finansirali direktno Radoje Zvicer i čelnici klana. Hapšenjem osumnjičenih grupa je osujećena u nameri da izvrši ubistvo.

Tokom pretresa u štek stanu zaplenjeno je osam kilograma kokaina, dva kilograma eksploziva, ručne bombe, snajper sa optičkim nišanom, ručni raketni bacači, trombloni, dva pištolja sa izbrušenim brojevima, silikonske maske koje kriminalci koriste za kamuflažu i prikrivanje identiteta prilikom likvidacija, kriptovani telefoni i radio-stanice za medjusobnu komunikaciju, špijunske kamere, detektor uređaja za praćenje, rotaciona svetla, veća količina novca.

Zaplenjeno oružje biće veštačeno, kako bi se utvrdilo da li je već korišćeno u kriminalnim akrivnostima. osumnjičenima je odredjeno zadržavanje do 48h i biće rivedeni nadleđnom tužilaštvu.

Autor: A.A.