AKTUELNO

Hronika

PRETIO ŽENI PRED POLICIJOM DA ĆE JE UBITI, IZ TORBE IZVUČEN NOŽ! Incident u Novom Pazaru: Muškarcu ekspresno stavljene lisice, jedan službenik POVREĐEN!

Izvor: Kurir.rs, Foto: RINA ||

Muškarac B. Dž. uhapšen je danas u Novom Pazaru nakon što je, prema informacijama do kojih je došao A1 iz policije, pred policajcem verbalno pretio ženi da će je ubiti. Osumnjičeni je rukom krenuo ka torbi, a policija je reagovala kako bi sprečila mogući incident.

Tokom intervencije povređen je školski policajac, koji je zadobio laku telesnu povredu leve ruke i zbrinut je u Opštoj bolnici.

Prema informacijama policije, incident se dogodio kod jedne škole u gradu, kada je osumnjičeni verbalno pretio ženi na ulici. Policija je intervenisala, B. Dž. je pružao otpor, ali je savladan i priveden.

Prilikom pregleda torbe osumnjičenog naknadno je pronađen nož.

Osumnjičeni je ranije više puta bio prijavljivan u vezi sa porodičnim nasiljem. Trenutno se nalazi u policijskoj stanici, gde će se dalje odlučiti o merama protiv njega.

Autor: A.A.

#Muškarac

#Novi Pazar

#Nož

#Policija

POVEZANE VESTI

Hronika

SUMNJA SE DA JE OVO UZROK POŽARA U NOVOM PAZARU: Kobna greška sa pepelom izazvala buktinju? Drama nastala kada su vatrogasci otvorili vrata!

Politika

Parandilovićev vođa opozicije u Kraljevu prijavljen za nasilje u porodici: Pretio ženi da će je ubiti

Hronika

DRAMA NA NOVOM BEOGRADU! Prolaznicima pretio testerom nasred ulice, oni u panici bežali i zvali policiju!

Hronika

Haos u Novom Pazaru! Interventna hapsila poznatog prestupnika, on izvadio nož i posekao policajca

Hronika

TELEFONOM PRETIO SMRĆU TUŽITELJKI U BRUSU! Hapšenje u Brusu zbog ugrožavanja sigurnosti: Muškarcu (57) ekspresno stavljene lisice na ruke!

Hronika

PANIKA NA NOVOM BEOGRADU: Muškarac pretio da će da skoči sa zgrade - Policija odmah reagovala!