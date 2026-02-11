SOBA JE BILA PUNA CRNOG DIMA KAD SU PRONAĐENA TELA! Novi detalji pogibije Dragana i Marka: Svuda ste išli zajedno, pa evo braćo moja mila, i na onaj svet

Tela Dragana Pavlovića i Marka Glišića iz Banje Koviljače, pronađena su jutros u nedovršenoj kući u Loznici. Oni su zaspali u jednoj prostoriji u kojoj je radio agregat, a kada soba u kojoj su otkrivena tela bila je puna crnog dima.

Prema nezvaničnim informacijama, stradali su Dragan Pavlović i Marko Glišić, dobro poznati i cenjeni mladići iz Banje Koviljače. Kako navode meštani, oni su juče radili na adaptaciji vikendice kod Loznice, ali kako nisu uspeli da završe planirane poslove, odlučili su da prenoće u objektu.

Kako se nezvanično saznaje sumnja se da je uzrok smrti Dragana i Marka trovanje izduvnim gasovima, a tela muškaraca poslata su na obdukciju. Istraga o ovoj nesreći je u toku.

Građani Banje Koviljače neutešni

"Poznavao sam obojicu. Jako dobri ljudi, čestiti momci. Vredni. Marko je mnogo voleo Drinu i ribolov. Dragan je uvek voleo šalu. Počivajte u miru drugari dragi", "Dragi Bože, Marko je bio moj školski, iz srednje. Saučešće porodicama", "Želeli su da srede vikendicu pred leto, kako bi uživali u njoj...Velika tragedija", navodi se u objavama koje dele prijatelji i poznanici stradalih.

Društvene mreže su preplavile potresne poruke opraštanja.

"Svuda ste išli zajedno, pa evo braćo moja mila, i na onaj svet. Tuga do neba. Bože, daj im najlepše mesto u raju jer su to i zaslužili", "Glišo, brate moj, zajedno smo pecali. Koliko mi je žao...", "Kolika tuga, momci za primer. Mučiš se da zaradiš pa izgubiš glavu. Laka im zemlja", piše u objavama.

Autor: A.A.