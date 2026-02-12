STIGLI REZULTATI OBDUKCIJE MRTVIH MUŠKARACA Njihova tela nađena u vikendici na Drini, evo od čega su preminuli

Meštani Banje Koviljače izrazili su duboko žaljenje zbog gubitka Marka Glišića, vrednog čoveka posvećenog porodici

Tela Marka i Dragana pronađena su u nedovršenom objektu u Loznici, gde su koristili agregat za grejanje.

Obdukcioni nalaz Marka Glišića (34) i Dragana Pavlovića (32) potvrdio je da su se muškarci ugušili usled trovanja izduvnim gasovima u nedovršenoj kući na čijoj su izgradnji radili, potvrđeno je nezvanično za "Blic".

Tela Marka i Dragana,prema nezvaničnim informacijama, pronašao je juče njihov kolega u blizini Loznice.

Podsećanja radi, oni su preksinoć, nakon završene smene, ostali da prespavaju u nedovršenom objektu, u jednoj prostoriji u kojoj su se grejali agregatom.

Nalaz obdukcije, potvrdio je prvobitne sumnje da su se njih dvojica ugušila usled trovanja izduvnim gasovima koji su ispušteni upravo iz agregata koji je ostao upaljen kako bi ih tokom noći grejao.

- Nakon obdukcije sačinjava se zapisnik o obdukciji i dostavlja javnom tužilaštvu, za šta je potrebno izvesno vreme. Prema preliminarnim rezultatima, odnosno usmenoj informaciji dobijenoj od strane obducenta, prilikom obdukcije nisu konstatovane povrede na telima Dragana Pavlovića (32) i Marka Glišića (34). Prema prvom mišljenju nakon izvršena obdukcije smrt je usledila usled trovanja ugljen monoksidom, odnosno izduvnim gasovima koji je proizveo agregat - rekao je izvor "Blica".

Oglasili se i meštani Banje Koviljače

O stradalom Marku Glušiću (34) su govorili meštani Banje Koviljače, koji su nam otkrili da se radi o izuzetno vrednom i požrtvovanom čoveku.

- Ovo je velika tragedija za celu Banju Koviljaču. Marko je ovde odrastao, poznavala sam ga od malih nogu. Nedavno mu je preminuo otac, a on je tada preuzeo brigu o porodici i domaćinstvu. Živeo je sa majkom i dve sestre, kojima je bio izuzetno posvećen. Trudio se da im ništa ne zafali - rekla je za "Blic" komšinica porodice stradalog muškarca.

Kako smo saznali, u razgovoru sa meštanima, Marko je radio od najranijeg doba i privređivao porodici.

- On je bio vredan još kao dečak. Imao je i svoj tepih servis, nije birao šta će da radi, važno mu je bilo samo da pošteno zaradi. Cela njegova porodica je izuzetno radna i poštena. Majka mu je radila u prodavnici. Ona i sestre su u šoku. Izjavila sam im saučešće. Čula sam da jedna sestra ne želi da prihvati da je Gliša, kako ga mi ovde zovemo, preminuo. Ne znam šta da kažem, veliki šok i tragedija za celo naše mesto - kazala je prijateljica od Markove majke, a detaljnije o tome možete pročitati u našem odvojenom tekstu.

Mnogobrojni građani Loznice, kao i meštani Banje Koviljače oprostili su se od Marka i Dragana na društvenim mrežama. Oni su potresnim porukama na mrežama istakli koliko ih je pogodio ovaj gubitak.

