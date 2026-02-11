AKTUELNO

Hronika

OGLASIO SE DAČIĆ O HAPŠENJU ZVICEROVIH LJUDI U BEOGRADU! Bačeni na pod restorana, uhvaćeni usred ručka: Pogledajte šta je sve pronađeno kod njih! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u sedištu, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave za tehniku i Bezbednosno-informativne agencije, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, uhapsili tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u sedištu, Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, Uprave za tehniku i Bezbednosno-informativne agencije, u koordiniranoj akciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, uhapsili su tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Foto: MUP Srbije

Kod osumnjičenih je prilikom pretresa stanova i vozila oduzeto oko osam kilograma opojne droge kokain, oko četiri kilograma opojne droge hašiš i marihuana, snajperska puška, više komada pištolja i municije, eksplozivna naprava, više granata za ručni raketni bacač, ručni raketni bacač, gumene maske za lice, više komada tehničkih uređaja za snimanje i ometača signala, kao i velika količina novca.

Video: MUP Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće privedeni nadležnom Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu - izjavio je Dačić.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Ivica Dačić

POVEZANE VESTI

Hronika

Akcija policije u Beogradu: Dve osobe uhapšene, zaplenjeni narkotici, pare i 'škoda' (VIDEO)

Hronika

DROGA, PIŠTOLJ SA PRIGUŠIVAČEM, MECI: Uhapšen muškarac u Obrenovcu, evo šta je sve pronađeno kod njega

Hronika

SRPSKI POLICAJCI PRETRESLI MERCEDES NA BATROVCIMA, A KAD SU OTVORILI POKLOPAC MOTORA - ŠOK: Evo šta su sve pronašli kod Turčina

Hronika

RAZBIJENA BANDA U BEOGRADU! Uhapšena četvorica - pao i vođa: Materijal švercovali iz Holandije, pa u štek stanu pravili i prodavali drogu (FOTO)

Hronika

IZVUKLI GA IZ BESNOG BMW-a, BACILI NA ZEMLJU I STAVILI LISICE: Pogledajte kako je "vračarac" sa poternice uhapšen u Novom Sadu! Evo za šta se sve tere

Hronika

DETALJI HAPŠENJA NARKO BANDE: Pored 15 kilograma kokaina, pronađena veća količina novca, ali i municije