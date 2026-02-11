IZVUKLI GA IZ BESNOG BMW-a, BACILI NA ZEMLJU I STAVILI LISICE: Pogledajte kako je "vračarac" sa poternice uhapšen u Novom Sadu! Evo za šta se sve tereti (VIDEO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije PU za grad Beograd, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, nakon višemesečnog rada uhapsili su N. T. (26), koji se sumnjiči da na teritoriji republike Srbije Kao pripadnik "vračarskog klana", vrši krivična dela "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala".

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Novog Sada i kod njega pronašla falsifikovani pasoš Federacije Bosne i Hercegovine, tri mobilna telefona i zaštitni prsluk, odnosno pancir.

Proverom je utvrđeno da je za N. T. 14.2.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana potraga po zahtevu Drugog OJT u Beogradu zbog krivičnog dela "prinude", kao i da je 7.4.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "razbojništvo", a za koje je pravnosnažno osuđen na šest meseci zatvora sa izdržavanjem kod kuće uz primenu elektronskog nadzora.

Takođe, za osumnjičenim je 9.10.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica po zahtevu Drugog osnovnog suda u Beogradu, a zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "prinuda".

Policija nastavlja dalji rad u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

