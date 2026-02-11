AKTUELNO

Hronika

IZVUKLI GA IZ BESNOG BMW-a, BACILI NA ZEMLJU I STAVILI LISICE: Pogledajte kako je "vračarac" sa poternice uhapšen u Novom Sadu! Evo za šta se sve tereti (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije PU za grad Beograd, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, nakon višemesečnog rada uhapsili su N. T. (26), koji se sumnjiči da na teritoriji republike Srbije Kao pripadnik "vračarskog klana", vrši krivična dela "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materijala".

Policija je uhapsila osumnjičenog na teritoriji Novog Sada i kod njega pronašla falsifikovani pasoš Federacije Bosne i Hercegovine, tri mobilna telefona i zaštitni prsluk, odnosno pancir.

Video: MUP Srbije

Proverom je utvrđeno da je za N. T. 14.2.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana potraga po zahtevu Drugog OJT u Beogradu zbog krivičnog dela "prinude", kao i da je 7.4.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "razbojništvo", a za koje je pravnosnažno osuđen na šest meseci zatvora sa izdržavanjem kod kuće uz primenu elektronskog nadzora.

Foto: MUP Srbije

Takođe, za osumnjičenim je 9.10.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica po zahtevu Drugog osnovnog suda u Beogradu, a zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "prinuda".

Video: MUP Srbije

Policija nastavlja dalji rad u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

Autor: A.A.

#Hapšenje

#Novi Sad

#vračarac

POVEZANE VESTI

Hronika

PAO 'VRAČARAC' U NOVOM SADU! Policija zanemela kada je videla šta krije ispod odeće

Hronika

DROGA, PIŠTOLJ SA PRIGUŠIVAČEM, MECI: Uhapšen muškarac u Obrenovcu, evo šta je sve pronađeno kod njega

Hronika

POGLEDAJTE KAKO SU PALI DILERI SA 50 KG MARIHUANE: Jednog presreli ispred kuće i odmah mu stavili lisice

Hronika

SRPSKI POLICAJCI PRETRESLI MERCEDES NA BATROVCIMA, A KAD SU OTVORILI POKLOPAC MOTORA - ŠOK: Evo šta su sve pronašli kod Turčina

Hronika

POGLEDAJTE FILMSKU AKCIJU POLICIJE U NIŠU! Okružili osumnjičenog, pa ga izvukli iz vozila, uhapšen MUNJEVITOM BRZINOM! (VIDEO)

Hronika

UHAPŠEN MLADIĆ (23) U KRAGUJEVCU! Policija tokom pretresa zaplenila narkotike, ali i ručnu bombu!