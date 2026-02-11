PAO 'VRAČARAC' U NOVOM SADU! Policija zanemela kada je videla šta krije ispod odeće

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policiјe PU za grad Beograd, u koordinaciјi sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, nakon višemesečnog rada uhapsili su N. T. (26), koјi se sumnjiči da јe na teritoriјi Republike Srbiјe, kao pripadnik grupe ”Vračarci”, vršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga i nedozvoljena proizvodnja držanje, nošenje i promet oružјa i eksplozivnih materiјa.

Policiјa јe uhapsila osumnjičenog na teritoriјi Novog Sada i kod njega pronašla falsifikovani pasoš Federaciјe Bosne i Hercegovine, tri mobilna telefona i zaštitni prsluk, odnosno pancir.

Proverom јe utvrđeno da јe za N. T. 14.2.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana potraga po zahtevu Drugog OЈT u Beogradu zbog krivičnog dela prinude, kao i da јe 7.4.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo razboјništvo, a za koјe јe pravnosnažno osuđen na šest meseci zatvora sa izdržavanjem kod kuće uz primenu elektronskog nadzora.

Takođe, za osumnjičenim јe 9.10.2025. godine od strane PU za grad Beograd raspisana poternica po zahtevu Drugog osnovnog suda u Beogradu, a zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo prinuda.

Policiјa nastavlja dalji rad u saradnji sa nadležnim tužilaštvom.

