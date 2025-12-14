AKTUELNO

Hronika

Ovako je Zvicerov kum izručen Srbiji: Pogledajte opsadno stanje na graničnom prelazu Batrovci (VIDEO)

Pink.rs, MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Odeljenja za međunarodnu operativnu policiјsku saradnju, u saradnji sa MUP Republike Hrvatske, na graničnom prelazu Batrovci, na osnovu Interpolove međunarodne poternice, preuzeli su Milovana Zdravkovića,(45) koјi se sumnjiči da јe izvršio krivična dela teško ubistvo, udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga.

Milovan Zdravković se sumnjiči da јe јedan od izvršilaca krivičnog dela delo teško ubistvo u Atini 19. јanuara 2020. godine kada su ubiјene tri osobe, a sumnja se da јe ovo krivično delo planirao sa vođom "kavačkog klana" i ostalim pripadnicima organizovane kriminalne grupe, kao i da јe plaćao direktne izvršioce za ovo krivično delo.

On se takođe sumnjiči da јe kao pripadnik druge organizovane kriminalne grupe organizovao pošiljke većih količina opoјne droge kokain iz Јužne Amerike u Evropu i Srbiјu.

Osumnjičeni јe, uz јake mere obezbeđenja, predat pripadnicima Policiјske uprave za grad Beograd Odeljenju za potrage, nakon čega јe upućen u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu.

On je optužen da je učestvovao u planiranju i pripremanju izvršenja ubistva Stevana Stamatovića i Igora Dedovića 19. januara 2020. godine u Atini. On je, inače, kum vože kavačkog klana Radoja Zvicera i trećeokrivljeni u postupku za ubistva u Grčkoj.

On je sproveden u pritvor koji mu je ranije sud odredio.

Kako je ranije pojasnio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Zdravkovićeva uloga, kao visokopozicioniranog člana kavačkog klana ogledala se u finansiranju logistike, plaćanju za rentiranje stanova, angažovanju lica za opservaciju.

Posle dvostrukog ubistva u Atini, kako proizilazi iz presretnute Skaj komunikacije, pripadnici klana su slavili, a Zdravković se lično založio da se optuženom Veljku Belivuku, kog su smatrali zaslužnim za pronalazak Dedovića i Stamatovića u Atini, daju "obezbeđenje i poslovi".

- Soprana (nadimak Veljka Belivuka na "Skaju", prim.aut.) dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer. Podsetimo, vođa kavačkog klana i Zdravkovićev kum i dalje je u bekstvu.

Na dan ubistva dvojice vođa škaljarskog klana u trenutku dok su sa suprugama i decom sedeli i ručali u restoranu u Atini, Milovan Zdravković je, kako proizilazi iz "Skaj" prepiske, u grupi u kojoj je bio i Zvicer, kao i optuženi Milan Vujotić, Milan Knežević i više nepoznatih osoba iz sekunde u sekundu izveštavan o tome da je Veljko Belivuk primetio Dedovića i Stamatovića u restoranu i da "odmah kreću u akciju".

TERORISTA PUCA SA MOSTA, A ONDA SILAZI MEĐU ŠATORE I OTVARA VATRU NA CIVILE: Pojavila se dva nova snimka! Evo kako je sve izgledalo sa zemlje i drona

Autor: Marija Radić

