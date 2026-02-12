NASILJE U KRALJEVU: Muškarac i maloletnik brutalno pretukli tinejdžera (15) zbog navijačke dukserice!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu brzo su reagovali i rasvetlili slučaj nasilničkog ponašanja koji se dogodio tokom vikenda.

Zbog sumnje da su pretukli petnaestogodišnjaka, uhapšen je N. G. (34), dok će protiv jednog šesnaestogodišnjaka biti podneta krivična prijava.

Napad usred noći u Karađorđevoj ulici

Incident se dogodio u noćnim satima, kada su osumnjičeni presreli dečaka u Karađorđevoj ulici. Prema navodima policije, motiv napada bila su obeležja sportskog kluba:

Zahtev: Napadači su od dečaka (15) tražili da skine duksericu sa obeležjima kluba.

Prebijanje: Kada su mu zadali više udaraca, tinejdžer je bio primoran da im preda odeću.

Povrede: Dečak je sa lakim telesnim povredama zbrinut u kraljevačkoj bolnici.

Pravne posledice za napadače

Policija je preduzela sledeće korake prema osumnjičenima:

N. G. (34): Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Šesnaestogodišnjak: Protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku Višem javnom tužilaštvu.

