PAO SERIJSKI RAZBOJNIK U KRALJEVU: Sa fantomkom i pištoljem upadao u pošte i kladionice, odneo više od 700.000 dinara!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uspešno su presekli seriju teških razbojništava hapšenjem V. G. (42), državljanina Severne Makedonije.

On se sumnjiči da je u proteklom periodu sejao strah po kraljevačkim kladionicama i poštama, iz kojih je, uz pretnju pištoljem, uspeo da otme pozamašnu sumu novca.

Scenario svakog napada bio je gotovo identičan – osumnjičeni je u objekte upadao sa fantomkom na glavi, nakon čega bi od prestravljenih radnika, preteći oružjem, zahtevao sav pazar. Operativnim radom policija mu je ušla u trag, a pretresom stana u kojem je boravio pronađeni su krunski dokazi: deo ukradenog novca u različitim apoenima, fantomka, ali i replika pištolja za koju se veruje da je korišćena tokom svih pet pljački.

Ukupna šteta koju je ovaj razbojnik pričinio procenjuje se na više od 700.000 dinara. V. G. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Građani ovog grada konačno mogu da odahnu, jer je opasan povratnik koji je ciljao mesta sa većim prometom novca sada iza rešetaka.

Autor: Dalibor Stankov