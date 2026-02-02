AKTUELNO

Hronika

PAO SERIJSKI RAZBOJNIK U KRALJEVU: Sa fantomkom i pištoljem upadao u pošte i kladionice, odneo više od 700.000 dinara!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uspešno su presekli seriju teških razbojništava hapšenjem V. G. (42), državljanina Severne Makedonije.

On se sumnjiči da je u proteklom periodu sejao strah po kraljevačkim kladionicama i poštama, iz kojih je, uz pretnju pištoljem, uspeo da otme pozamašnu sumu novca.

Scenario svakog napada bio je gotovo identičan – osumnjičeni je u objekte upadao sa fantomkom na glavi, nakon čega bi od prestravljenih radnika, preteći oružjem, zahtevao sav pazar. Operativnim radom policija mu je ušla u trag, a pretresom stana u kojem je boravio pronađeni su krunski dokazi: deo ukradenog novca u različitim apoenima, fantomka, ali i replika pištolja za koju se veruje da je korišćena tokom svih pet pljački.

Ukupna šteta koju je ovaj razbojnik pričinio procenjuje se na više od 700.000 dinara. V. G. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Građani ovog grada konačno mogu da odahnu, jer je opasan povratnik koji je ciljao mesta sa većim prometom novca sada iza rešetaka.

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Hronika

#Hapšenje

#Kraljevo

#Policija

#pljačka

#razbojništvo

#severna makedonija

POVEZANE VESTI

Hronika

PAO PROFESIONALNI LOPOV NA GRANICI: U kolima krio alat za obijanje, drogu i špijunsku opremu – Odmah mu stavljene LISICE

Hronika

BRUTALAN NAPAD U CENTRU NIŠA: Muškarac pretučen i opljačkan ispred kladionice, razbojnici pobegli sa 280.000 dinara

Hronika

Užas u Kraljevu: Muškarac (69) seksualno uznemiravao tinejdžerku (15)

Hronika

UHAPŠEN RAZBOJNIK U NOVOM SADU: Pljačkao pošte i pretio radnicama, evo koliko para je odneo (VIDEO)

Hronika

UHAPŠEN BUGARSKI DRŽAVLJANIN KOD SMEDEREVA: Kod njega pronađeno više vrsta narkotika (FOTO)

Hronika

Gruzijski lopovi harali po Kraljevu: Krali iz kola i radnji, pali sa punim gepekom