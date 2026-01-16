Gruzijski lopovi harali po Kraljevu: Krali iz kola i radnji, pali sa punim gepekom

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su dva državljana Gruzije, T. M. (1979) i A. S. (1984), zbog sumnje da su na području grada počinili više krivičnih dela, saopštila je policija.

Osumnjičeni se terete da su 9. januara iz jednog vozila ukrali torbicu sa novcem, ličnim dokumentima i mobilnim telefonom, dok su 13. januara iz drugog vozila ukrali mobilni telefon, a iz jedne trgovinske radnje patike.

Pretresom vozila koje su koristili osumnjičeni pronađena je veća količina predmeta za koje se sumnja da potiču iz prethodnih krađa na području više gradova.

Kod A. S. su, kako se navodi, pronađena i lična dokumenta za koja se sumnja da su falsifikovana.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

Autor: A.A.