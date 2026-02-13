AKTUELNO

SRAMNO! Muškarac (40) iz okoline Zrenjanina išao po groblju i pravio HAOS! Oštećeno 16 nadgrobnih spomenika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su D. Ž. (40) iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo povreda groba.

Sumnja se da je on u noći između 11. i 12. februara, na pravoslavnom groblju u Ečki, porušio i oštetio 16 nadgrobnih spomenika.

D. Ž. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Autor: D.Bošković

