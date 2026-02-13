OVO SU DETALJI POGIBIJE TATJANE JEČMENICE: Jedan potez na putu bio je koban, suprugu se bore za život

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sa njom je bio i njen suprug koji je teško povređen - nešto pre 21 čas kada su se sudarili džip i šleper.

Vatrogasci su 20 minuta kasnije stigli na lice mesta, a iz džipa su izvukli njenog supruga koji ima teške povrede grudnog koša.

Prema poslednjim informacijama, Tatjana je promašila skretanje za isključenje, a onda je prilikom vraćanja u rikverc naletela na šleper.

Autor: Pink.rs