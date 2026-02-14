PRETNJE PRERASLE U TUČU: Uhapšen muškarac zbog napada na bivšu i njenog oca

U Beogradu uhapšen je M.M (40) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti kada je napao svoju bivšu partnerku i njenog oca.

Incident se dogodio ispred vrtića u Starom gradu u kom radi njegova bivša partnerka A. S.(32).

Osumnjičeni se tereti da je ispred vrtića sačekao A.S, koja se pojavila u društvu svog oca. M. M. je prvo ušao verbalni sukob sa njima, pretio im i onda, navodno, fizički nasrnuo na njih, prenosi Blic.

Svoju bivšu partnerku A.S. je vukao za kosu, a njenog oca uhvatio za vrat i davio. Nakon privođenja, protiv njega je podneta odgovarajuća krivična prijava, a postupak protiv njega će voditi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Osumnjičenom su, pored krivične prijave za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, izrečene i hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenima, u skladu sa zakonom.

