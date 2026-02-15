MALOLETNIK POKUŠAO DA SILUJE DEVOJČICU (14) Slučaj koji je šokirao Nišlije dobio epilog na sudu

Maloletni N.A. (17) iz Niša, koji je uhapšen zbog sumnje da je 12.jula 2025. godine pokušao da siluje četrnaestogodišnju devojčicu, osuđen je u Višem sudu u Nišu na kaznu upućivanja u Vaspitno popravni dom u kojem će provesti od šest meseci do četiri godine, saznaje “Blic”. Ovakvu presudu donelo je Veće za maloletnike Višeg suda u Nišu nakon sprovedenog sudskog postupka po predlogu za izricanje krivične sankcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

- Nepravnosnažnim rešenjem veća za maloletnike Višeg suda u Nišu, prema maloletniku je izrečena vaspitna mera upućivanje u Vaspitno popravni dom u Kruševcu, u kome će maloletnik provesti najmanje šest meseci, a najviše četiri godine – navela je za “Blic” portparolka Višeg suda u Nišu Kristina Perić.

Produžen pritvor maloletniku

Odlukom suda, maloletniku je produžen pritvor do upućivanja u VP dom u Kruševcu.

-Rešenje Višeg suda u Nišu kojim je produžen pritvor prema maloletniku do upućivanja u Vaspitno popravni dom, a najduže do 6 meseci, postalo je pravnosnažno. Ispitujući po službenoj dužnosti da li još uvek postoje razlozi za pritvor protiv maloletnika, Viši sud u Nišu je na osnovu čl. 211. st. 1. tač. 4. Zakonika o krivičnom postupku u vezi čl. 67. st. 6. i 7. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, produžio pritvor prema maloletniku za još mesec dana – navela je Perićeva.

Posle hapšenja odmah pritvoren

Kako je “Blic” pisao, po nalogu VJT u Nišu 14. jula 2025.godine uhapšen je maloletni N.A. (17) zbog sumnje da je silovao devojčicu (14). Tužilaštvo je u zakonskom roku istog dana podnelo zahtev za pokretanje pripremnog postupka sa predlogom za određivanje pritvora sudiji za maloletnike Višeg suda u Nišu.

-Maloletni N.A a je izneo odbranu pred sudijom za maloletnike Višeg suda u Nišu nakon čega mu je po predlogu Višeg javnog tužilaštva određen pritvor. Pritvor mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će maloletni N.A. uticati na svedoke kao i na osnovu člana 211 stav 1 tačka 4 imajući u vidu da je za navedeno krivično delo propisana kazna zatvora od preko 10 godina a način izvršenja i težine posledica su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navela je nakon hapšenja glavni javni tužilac VJT u Nišu Borica Mitić.

Silovanje u pokušaju: Tužilaštvo podnelo predlog za izricanje krivične sankcije

Nakon istražnih radnji VJT je Višem sudu u Nišu podnelo predlog za izricanje krivične sankcije prema N.A. zbog postojanja opravdane sumnje da je učinio krivično delo silovanje u pokušaju.

- Dana 10.septembra 2025.godine postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu podneo je veću za maloletnike Višeg suda u Nišu predlog za izricanje krivične sankcije prema N.A. zbog postojanja opravdane sumnje da je učinio krivično delo silovanje u pokušaju – navela Mitićeva.

Isključena javnost

Iz postupka koji se odvijao pred Višim sudom u Nišu bila je isključena javnost uz obrazloženje da je u pitanju maloletnik.

- Postupak prema maloletniku je po svojoj prirodi naročito osetljiv, te se u skladu sa Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica vodi uz isključenje javnosti – obrazloženo je u Višem sudu u Nišu.

Iz Višeg suda u Nišu su ukazali da je čl. 55. st. 2. Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica propisano da se objaviti može samo onaj deo postupka, odnosno samo onaj deo odluke za koji postoji odobrenje, ali u tom slučaju ne smeju se navesti ime maloletnika i drugi podaci na osnovu kojih bi se moglo zaključiti o kom je maloletniku reč.

Autor: D.Bošković