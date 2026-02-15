MUŽ TATJANE JEČMENICE NALAZI SE U ŠOK SOBI! Lekari moraju da donesu tešku odluku?!

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica stradala je u saobraćajnoj nesreći u petak kod Orlovače, a njen muž Darko Jevtić, koji se bori za život, najverovatnije će morati na operaciju.

Naime, Darko Jevtić se nalazi u šok sobi i u indukovanoj je komi i za sada je stabilno. Naredna 72 sata njegov organizam mora da se izbori kako bi ga operisali.

Danas će lekari doneti odluku da li će ga probuditi iz kome kako bi obavili neophodnu operaciju ili će još sačekati, prenose mediji.

Kako smo pisali, Darko je zadobio povrede grudnog koša i uveden je u indukovanu komu.

Podsetimo, na obilaznici oko Beograda, na petlji Orlovača, u petak u 20.54 časova sudarili su se džip u kojem su bili Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić i šleper.

Ječmenica se nije kretala u kontra smeru?!

Iako se najpre tvrdilo da je pokojna teniserka, koja je upravljala auotomobilom, kretala u kontrasmeru, dobroobavešteni izvor Informera kaže da se to nije dogodilo.

- Sumnja se da je kamion udario u Ječmenicin automobil otpozadi. Kretali su se navodno istim smerom. Od siline udarca džip je udario u zaštitnu ogradu, te se nakon udarca odbio, vratio na put. Tom prilikom se vozilo okrenulo - kaže naš izvor i dodaje da su se oba vozila kretala u smeru ka Orlovači.

Autor: A.A.