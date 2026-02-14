ISPLIVALI NOVI DETALJI - EVO ŠTA SE DEŠAVA SA SUPRUGOM TATJANE JEČMENICE POSLE HOROR NESREĆE! TSS se oglasio saopštenjem: Ovo su poslednje informacije! (FOTO)

Darko Jevtić je operisan posle užasne saobraćajke u kojoj je stradala Tatjana Ječmenica.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica je poginula na mestu, dok je njen suprug, Darko Jevtić, posle nesreće u teškom stanju i indukovanoj komi, sa povredama opasnim po život.

Ova nesreća šokirala je čitavu Srbiju, a sada se Teniski savez Srbije oglasio saopštenjem u kom se oprostio od Tatjane Ječmenice i otkrio nove detalje oko stanja Darka Jevtića.

- Tatjana Ječmenica-Jevtić (1978-2026) Sa bolom i tugom obaveštavamo tenisku javnost da nas je prerano napustila Tatjana Ječmenica-Jevtić. Naša bivša selektorka preminula je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći u Beogradu sa suprugom Darkom, koji je operisan. Izražavamo najiskrenije saučešće sinu Aleksi i porodici. Taša, kako su je svi znali, bila je uvek raspoložena, uvek spremna da pomogne i ostavila je dubok trag. Srpski tenis je njenom tragičnom smrću izgubio jednu od ličnosti koja je ispisala brojne stranice naše istorije - stoji u saopštenju TSS.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu, bila profesionalna srpska teniserka, selektorka Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala WTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan Garosu 1996. Najboljiplasman na WTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Godine 2005. izabrana je za selektora ženske teniske reprezentacije Srbije i Crne Gore za takmičenja u Fed kupu u sezonama 2005. i 2006. Zbog teškoća u sastavljanju najbolje reprezentacije, Ječmenica je podnela ostavku 2006. godine.

Iza nje su ostali suprug Darko Jevtić koji se nalazi u teškom stanju posle nesreće i sin Aleksa.

Ko je Darko Jevtić?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se venčali 2013. godine i imaju sina.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i minitar policije Ivica Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na venčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsednik FK Vojvodina.

