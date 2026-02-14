Policija testirala vozača kamiona koji se sudario sa Ječemenicom - Ovo su rezultati!

Nakon stravične nesreće, u kojoj je sinoć poginula nekadašnja teniserka Tatjana Ječmenica, vozač kamiona koji je učestvovao u udesu odmah je podvrgnut testovima na alkohol i drogu koji su, kako saznajemo, bili negativni!

Nesreća se dogodila sinoć u 21.54 čas, na obilaznici kod Orlovače, kada su se sudarili džip i kamion. Tatjana je na preminula na licu mesta, dok je njen muž u teškom stanju, prevezen u bolnicu.

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač. Po dolasku na mesto nesreće, čovek je bio vidno potresen i u stanju šoka. Kako istraga nalaže, odmah je privede na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol - otkriva Informerov izvor i dodaje:

- Vađena mu je krv, davao je urin. Testovi su ponovljeni i svi rezultati su bili negativni. Istraga se nastavlja se i dalje, a kamion i auto su poslati na veštačenje.

Autor: A.A.