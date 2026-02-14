TRAGEDIJA! POGINULA TATJANA JEČMENICA, MUŽU SE BORE ZA ŽIVOT! Poznata teniserka nastradala u teškoj saobraćajnoj nesreći, jedan potez bio koban!

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na obilaznici kod petlje Orlovača u smeru ka Ostružnici poginula je nekadašnja srpska teniserka Tatjana Ječmenica.

Sudarili su se šleper i džip, a Ječmenica koja je imala 47 godina, poginula je na mestu.

U kolima sa njom, bio je suprug Darko Jevtić, direktorom Rukometnog kluba Vojvodina. Njega je hitna pomoć prevezla na odeljenje reanimacije i on se nalazi u indukovanoj komi. Ima povrede grudnog koša.

Prema poslednjim informacijama, Tatjana je promašila skretanje za isključenje, a onda je prilikom vraćanja u rikverc naletela na šleper.

Ko je bila Tatjana Ječmenica

Tatjana Ječmenica je rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu. Bila je profesionalna srpska teniserka, selektor Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije. Nakon toga teniski trener i vlasnik teniske škole „Ječmenica“ u Novom Sadu.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala VTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan garosu 1996.

Najbolji plasman na VTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.

Jedna osoba je izvučena iz vozila u svesnom stanju i predata ekipi Hitne pomoći, dok je akcija izvlačenja druge osobe i dalje u toku.

Autor: A.A.