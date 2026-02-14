MUŽ TATJANE JEČMENICE U KOMI: Ima povrede grudnog koša, bore mu se za život

Tatjana Ječmenica poginula je u sudaru džipa i šlepera koja se desila na obilaznici kod petlje Orlovača, u smeru ka Ostružnici.

Vatrogasci iz Košutnjaka, Železnika i Rakovice stigli su na lice mesta, gde su zatekli dve osobe zarobljene u putničkom vozilu.

Tatjana Ječmenica je imala 47 godina i izgubila je život, a u kolima bila sa svojim suprugom Darkom Jevtićem, direktorom Rukometnog kluba Vojvodina. Njega je hitna pomoć prevezla na odeljenje reanimacije i on se nalazi u indukovanoj komi. Ima povrede grudnog koša.

Ko je bila Tatjana Ječmenica?

Tatjana Ječmenica je rođena je 4. jula 1978. godine u Novom Sadu. Bila je profesionalna srpska teniserka, selektor Fed kup reprezentacije Srbije i Crne Gore i Srbije. Nakon toga teniski trener i vlasnik teniske škole „Ječmenica“ u Novom Sadu.

U teniskoj karijeri osvojila je 6 ITF turnira u pojedinačnoj konkurenciji i 3 u konkurenciji parova. Nije osvajala VTA turnire. Učestvovala je na sva četiri grend slem turnira, a najbolji plasman joj je bio 2. kolo na Rolan garosu 1996.

Najbolji plasman na VTA rang listi bilo je 72 mesto pojedinačno i 84 u parovima, oba 1996. Bila je član reprezentacije Jugoslavije u Fed kupu.

Autor: Marija Radić