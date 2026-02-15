AKTUELNO

UMESTO DA PLATI, POTEGAO NOŽ: Uhapšen osumnjičeni za napad na taksistu u Novom Sadu

Intenzivnim operativnim, radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili osumnjičenog, S. V. (22) iz ovog grada.

- Sumnja se da je on, 10. februara, oteo torbicu sa novcem pedesetosmogodišnjem taksisti, koji ga je dovezao iz Beograda u Novi Sad, te da ga je, pritom, ubadao nožem u ruku i nogu, nanevši mu teške telesne povrede - navodi se u saopštenju Policijske uprave Novi Sad.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu za krivično delo razbojništvo, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Podsetimo, napad se dogodio oko 14 časova u Ulici Doža Đerđa na Grbavici, neposredno ispred vozila taksiste iz jednog beogradskog udruženja, a navodno je sukob počeo kao kraća rasprava između vozača i druge osobe.

Kako se nezvanično saznaje, nakon verbalnog konflikta došlo je do guranja, nakon čega je napadač izvadio nož i zadao više ubodnih rana taksisti.

Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu, ekipa je intervenisala u 13.54 sati kod broja 64 u Doža Đerđa.

- Povređeni muškarac, star 57 godina, zadobio je ubode u šaku i nadkolenicu, trenutno je u stabilnom stanju i prevezen je u Urgentni centar radi daljeg zbrinjavanja - izjavila je doktorka za medije.

