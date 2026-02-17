BRAĆA PRELAZILA ULICU, PA IH POKOSIO AUTO! Uhvaćen bahati vozač sa Zrenjaninca: Povređeni prevezeni u bolnicu

N. B. (22) je uhapšen nakon što je juče ujutru na Zrenjaninskom putu automobilom udario braću koja su prelazila ulicu.

Prema informacijama do kojih je došao, bahati vozač je vozio automobil "folksvagen golf" i nije se zaustavio kada su braća M. J. (40) i M. J. (37) prelazila ulicu, pa ih je udario.

Nakon saobraćajne nesreće, N. B. je pobegao sa mesta događaja, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.

Protiv N. B. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Povređenoj braći lekarska pomoć je ukazana u Urgentnom centru, gde su kod starijeg brata konstatovane teške, a kod mlađeg lake telesne povrede, nakon čega su zadržani na daljem lečenju.

Autor: S.M.