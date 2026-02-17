PINK.RS NA LICU MESTA! Pogledajte prve snimke sa mesta gde je automobil sleteo u Dunav na Adi Huji (FOTO+VIDEO)

Automobil sa putnicima sleteo je danas oko 15 časova u reku kod Ade Huje u Beogradu.
Nesreća se dogodila u blizini jednog restorana, na istom mestu gde je troje mladih poginulo pre 10 godina kada su vozilom sleteli u reku.
Putničko vozilo sletelo je danas u reku na Adi Huji, u blizini restorana „Vagner“, a u incidentu nije bilo povređenih.
Na lice mesta intervenisalo je 12 vatrogasaca-spasilaca.
Prema izjavi vozača, u vozilu je u trenutku nesreće bio samo on i sam je napustio vozilo. Intervencija je u toku.
Na istom mestu pre 11 godina stradalo troje mladih!
Tokom proteklih godina na istom mestu događale su se i druge saobraćajne nesreće ali bez smrtnih ishoda.
Autor: Jovana Nerić