AKTUELNO

Hronika

VOZIO 110 NA SAT PREKO OGRANIČENJA: Uhvaćen bahati vozač (74) - Policija uputila APEL

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Tanja Valić/AMSS ||

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su presretačem vozača automobila marke "reno" P. G. (74) iz okoline Zrenjanina, koji se na putu između Stajićeva i Perleza, vozio 110 kilometara na sat preko ograničenja, saopšteno je iz Policijske uprave Zrenjanin.

Kako se navodi u saopštenju policije, P. G. se kretao vozilom brzinom od 150,8 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje 40 kilometara na čas.

- Vozač se tereti za delo nasilnička vožnja i protiv njega će biti podneta odgovarajuća prekršajna prijava - navodi se u saopštenju PU Zrenjanin.

Policija apeluje na vozače da poštuju saobraćajne propise, kao i da prilagode vožnju uslovima na putevima, zbog bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

- Poštovanje saobraćajnih propisa, držanje bezbednog odstojanja, izbegavanje naglih manevara i dodatni oprez ključni su za bezbednost svih učesnika u saobraćaju - naveli su iz USP.

Autor: Iva Besarabić

#Hapšenje

#Test

#Vozač

#rotacija

#saobraćajna policija

POVEZANE VESTI

Hronika

Katastrofa! Srpska policija zaustavila vozača koji je jurio skoro 250 na sat, poznata tačna lokacija

Hronika

BAHATO! PIJAN VOZAČ BMW-a DIVLJAO PO SURČINU: Mladić (28) kažnjen zbog nasilničke vožnje, stisnuo gas preko 200 na sat

Hronika

UHAPŠEN BAHATI VOZAČ NA PUTU SUBOTICA-SOMBOR Jurio više od 200 kilometara na sat

Hronika

NASILNIČKA VOŽNJA U INĐIJI: Zaustavljeni vozači koji su prekoračili brzinu za više od 100 kilometara na sat - MUP izdao hitan apel

Hronika

PORŠEOM DIVLJAO KROZ SURČIN: Vozio 100 kilometara na sat IZNAD OGRANIČENJA

Hronika

VOZIO AUTO U SUPROTNOM SMERU: Uhapšen Jagodinac na auto-putu kod Vranja